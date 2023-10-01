Орбан отреагировал на результаты выборов в Словакии корреспонденцией с поздравлениями Роберту Фицо, назвав его победу "безоговорочной".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил экс-премьера Словакии Роберта Фицо с тем, что на выборах одержала победу пророссийская партия и заявил о больших планах на дальнейшее сотрудничество.

Орбан отреагировал на результаты выборов в Словакии корреспонденцией с поздравлениями Роберту Фицо, назвав его победу "безоговорочной".

"Всегда приятно работать с патриотами. И я ожидаю этого сотрудничества", – заявил премьер Венгрии.

Видео дня

Выборы в Словакии

Роберт Фицо и возглавляемая им политсила SMER-SD, получившие больше голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии по взглядам близки к позиции самого Орбана, а их заявления относительно Украины – к нарративам российской пропаганды.

Фицо декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины, что говорить о вступлении Украины в ЕС сейчас "иллюзорно", а также заявлял, что в Украине якобы "толеруют нацизм".

1 октября 2023 года экс-премьер Словакии, глава партии HLAS Петер Пеллегрини, заявил, что "О военной помощи Украине больше речь не идет". Сразу после выборов Пеллегрини заявил, что Словакии "больше нечего отправить" Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: