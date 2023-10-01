Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил экс-премьера Словакии Роберта Фицо с тем, что на выборах одержала победу пророссийская партия и заявил о больших планах на дальнейшее сотрудничество.
Орбан отреагировал на результаты выборов в Словакии корреспонденцией с поздравлениями Роберту Фицо, назвав его победу "безоговорочной".
"Всегда приятно работать с патриотами. И я ожидаю этого сотрудничества", – заявил премьер Венгрии.
Выборы в Словакии
Роберт Фицо и возглавляемая им политсила SMER-SD, получившие больше голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии по взглядам близки к позиции самого Орбана, а их заявления относительно Украины – к нарративам российской пропаганды.
Фицо декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины, что говорить о вступлении Украины в ЕС сейчас "иллюзорно", а также заявлял, что в Украине якобы "толеруют нацизм".
1 октября 2023 года экс-премьер Словакии, глава партии HLAS Петер Пеллегрини, заявил, что "О военной помощи Украине больше речь не идет". Сразу после выборов Пеллегрини заявил, что Словакии "больше нечего отправить" Украине.