Высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что, чтобы повлиять на голосование в Венгрии, блок рассчитывает рассмотреть статус пособий ЕС на миллиарды евро.

По словам высокопоставленных чиновников, ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии миллиардов евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, поскольку он стремится получить одобрение Будапешта на помощь Украине, включая начало переговоров о членстве Киева.

Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается как ключевой потенциальный противник принятого в декабре решения о том, начинать ли переговоры о вступлении с Киевом, что потребует единогласной поддержки 27 членов союза, пишет Reuters.

На кону также стоит предложение исполнительной комиссии ЕС заставить государства-члены вносить больший вклад в общую казну блока, чтобы помочь финансировать больше помощи Украине. Это решение также ожидается позднее в этом году и требует единогласия.

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Высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что, чтобы повлиять на голосование в Венгрии, блок рассчитывает рассмотреть статус пособий ЕС на миллиарды евро, которые сейчас заморожены из-за опасений, что премьер-министр Виктор Орбан ограничил независимость судов.

"Я не могу себе представить, чтобы Венгрия согласилась без решения проблемы заблокированных средств", - сказал чиновник.

Второй представитель ЕС подтвердил, что существует связь между выделением средств Венгрии и планами ЕС, требующими единогласия, включая переговоры по расширению и бюджету.

Однако источники подчеркнули, что сделка не была предрешена и многое также зависит от Орбана, который столкнулся с экономической стагнацией и растущим бюджетным дефицитом внутри страны.

Разморозка денег для Венгрии - детали

Еврокомиссия намерена разморозить выделение около 13 млрд евро до конца ноября для Венгрии. Власти ЕС рассчитывают, что после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержит предложение комиссии увеличить бюджет Евросоюза и выделить значительную финансовую помощь Украине, сообщили источники издания The Financial Times.

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