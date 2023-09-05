Эрдоган дал четко понять, что не готов отказываться от близких отношений с российским диктатором.

Дружеская встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина заставила Запад задуматься.

Как сообщает The New York Times, еще два месяца назад многие на Западе считали, что Эрдоган может отойти от своих слишком близких отношений с Путиным.

Маневры Эрдогана

Турецкий лидер провел теплую встречу с президентом США Джо Байденом, а затем позволил группе командиров из "Азовстали" вернуться на поле боя, чем разозлил Россию. Кроме того, Эрдоган прекратил сопротивляться вступлению Швеции в НАТО, усиливая усилия военного альянса по изоляции России.

Видео дня

Впрочем, в понедельник, 4 сентября, когда Эрдоган и Путин стояли бок о бок в российском Сочи и говорили о дальнейшем расширении партнерства между своими странами, не было никаких признаков серьезных изменений в балансировании господина Эрдогана между Россией и Западом. По их словам, они будут увеличивать торговлю и работать вместе в вопросах энергетики, несмотря на попытки союзников Эрдогана по НАТО подорвать российскую экономику и ограничить ее доступ к мировым энергетическим рынкам.

Они также обсуждали более острую геополитическую тему-возобновление соглашения о разрешении на экспорт украинского зерна через Черное море, - хотя ни о каком конкретном прогрессе речь не шла.

"Совместное появление лидеров ясно показало, что их отношения продолжаются и, скорее всего, будут продолжать развиваться, главным образом потому, что обе стороны могут больше получить от партнерства, чем потерять", - пишет издание.

Турция и Россия тесно переплелись

В то время как Россия была изолирована от Запада, Турция стала жизненно важным каналом, отказавшись присоединиться к западным санкциям и продолжая доставлять столь необходимые товары в Россию. Для Турции, которая борется с экономическим кризисом, Россия оказалась спасительным рынком и укрепила экономику страны с помощью отсроченных платежей за газ и депозитов в Центральном банке.

"Что касается Эрдогана, я думаю, что он живет в лучшем из обоих миров", - сказал Ахмет Касим Хан, профессор международных отношений в Университете Бейкоза в Стамбуле.

Турецкому лидеру удалось принять меры, чтобы угодить своим союзникам по НАТО, например, согласившись принять Швецию в НАТО и встретиться Байденом, не ставя под угрозу многочисленные преимущества своих отношений с Путиным.

Путин также извлекает выгоду из своего открытого общения с лидером страны НАТО, сказал Хан, поскольку это дает ему косвенный способ донести свои взгляды до остальной части Альянса.

"Если бы я был в Кремле, я бы предпочел члена Альянса, который иногда препятствует и затягивает решение вопросов, имеющих тактическое значение для членов. Приятно иметь такую неприятность среди своих соперников", - отметил Хан.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину, отношения между Путиным и Эрдоганом были загадкой для западных политиков. Они развивались в сложной дипломатии вокруг войны. Для Запада Путин является агрессором, а США и союзники по НАТО стремились затормозить его военную машину санкциями.

Эрдоган занял более сложную позицию, осудив вторжение России и предложив помощь Украине, одновременно расширяя экономические связи своей страны с Россией. Такой подход дал Эрдогану уникальную дипломатическую роль, позволяя Турции помогать в обмене пленными и зерновой сделке, которую он и другие считают благоприятной доставкой продовольствия в бедные страны. Но его отказ избегать Путина разочаровал союзников по НАТО и заставил некоторых политиков в частном порядке задать вопрос, на чьей он стороне.

Казалось, летом стало понятно, что Эрдоган хочет более теплых отношений со своими союзниками по НАТО. Во время встречи с Байденом он говорил о "новом процессе" с США, а затем поздравил президента Украины Владимира Зеленского в Турции и сказал, что Украина "несомненно заслуживает членства в НАТО", что является красной линией для России.

"Но в понедельник стало понятно, насколько переплелись Россия и Турция", - пишет издание.

Тайны встречи Эрдогана и Путина

Путин отметил рост товарооборота между Россией и Турцией за последние годы. Он упомянул статус Турции как лучшего места для российских туристов, которым сейчас трудно путешествовать куда-то по Европе. Около пяти миллионов россиян посетили Турцию в прошлом году, сказал Путин.

Две страны все активнее сотрудничают в энергетических вопросах и планируют это делать в будущем. Прошлой зимой Москва разрешила Эрдогану отсрочить платежи за российский газ и позволила турецкому правительству осуществлять некоторые платежи не в долларах, ослабляя давление на резервы страны.

Со своей стороны, господин Эрдоган с гордостью говорил об атомной электростанции, которую Россия строит вблизи побережья Средиземного моря в Турции, и выразил заинтересованность во второй.

Александр Габуев, директор Евразийского центра Carnegie Russia, сказал, что лидеры, вероятно, обсудили и другие вопросы. В состав делегаций обеих стран вошли главы их центральных банков. Поэтому, вероятно, стороны говорили о расширении торговли их национальными валютами. Эксперт также отметил присутствие директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева, то есть, вероятно, обсуждались и военные вопросы.

"Есть подводная часть айсберга, о которой мы не знаем", - сказал Габуев.

Несмотря на разговоры о расширении сотрудничества, двум лидерам не удалось восстановить Черноморское зерновое соглашение, которое было заключено при посредничестве Турции и ООН в прошлом году. Россия вышла из нее в июле, заявив, что не получила ожидаемых преимуществ от сделки. В понедельник Путин заявил, что Россия возобновит действие соглашения, когда его требования будут выполнены.

С момента выхода из соглашения Россия часто атаковала украинские порты и зерновые комплексы. Последний раз это произошло в понедельник, когда российские беспилотники нанесли удары по складам и другим целям на украинской стороне реки Дунай в районе Одессы.

Турция и Россия ранее обсуждали создание газового хаба в Турции. Эта идея нравится господину Эрдогану как способ улучшить слабую позицию Турции на мировых энергетических рынках, и это может позволить России продавать свой газ странам, которые не будут покупать его напрямую.

Путин заявил в понедельник, что российский государственный энергетический гигант "Газпром" передал "дорожную карту" проекта своему турецкому партнеру BOTAS.

Однако энергетические эксперты поставили под сомнение жизнеспособность предложения Путина, спрогнозировав, что ЕС не одобрит новые российские газопроводы или попытается увеличить поставки в Европу.

Европа приложила значительные усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта российского газа и найти альтернативные источники, например поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, Катара и других стран.

Встреча Путина и Эрдогана

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин встретились 4 сентября в российском городе Сочи. Сообщалось, что они, в частности, обсуждали экспорт украинского зерна.

Позже спикер российского диктатора Дмитрий Песков "обнулил" встречу - заявил, что российская сторона не собирается ничего подписывать по итогам встречи.

Эрдоган по итогам встречи заявил, что Турция стремится возобновить работу Черноморской зерновой инициативы. Для восстановления этого соглашения Киев имеет "смягчить подходы" по взаимодействию с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: