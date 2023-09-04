Пресс-секретарь РФ резко высказался после встречи двух лидеров.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков "обнулил" встречу между Путиным и Эрдоганом резким заявлением о том, что Россия не собирается ничего подписывать по итогам встречи.

Отметим, ранее МИД Украины возлагала ожидания на власти Турции по поводу того, что Эрдогану удастся отстоять безопасную роботу "зернового коридора". Однако по итогам встречи в Сочи Песков заявил, что "никаких документов" стороны не подпишут.

"Никаких документов по итогам встречи Путина и Эрдогана подписывать не планируется", - цитируют пропагандистские "РИА Новости".

Эрдоган анонсировал важное заявления "о зерне"

Отметим, в то же время турецкое агентство Anadolu сообщило, что Эрдоган намерен сделать "важное" заявление о работе Черноморского зернового соглашения после встречи с Путиным.

Он подтвердил, что обсудил в Сочи с лидером РФ тему экспорта украинского зерна. Этот вопрос играет большую роль для стран Африки со слабой экономикой, указывал лидер Турции.

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