Турция вместе с Катаром примет участие в российской пиар-акции с поставками зерна в Африку.

Турция стремится возобновить работу Черноморской зерновой инициативы. Несмотря на то, что именно Россия вышла из зернового соглашения и начала обстреливать зерновую инфраструктуру Украины, для восстановления этого соглашения Киев должен "смягчить подходы" по взаимодействию с Россией.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи.

По его словам, альтернативные зерновому соглашению схемы экспорта зерна из Украины не принесли "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами".

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Эрдоган отметил, что Турция совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по возобновлению действия зернового соглашения. Турецкий президент подчеркнул, что для восстановления зернового соглашения "Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы по совместным шагам с Россией".

Эрдоган также заявил, что Россия, Турция и Катар намерены поддержать африканские страны, отправив им муку. Кроме того, турецкий лидер поддержал идею Путина отправить 1 млн. тонн зерна в беднейшие страны.

Выход России из зернового соглашения

Как писал УНИАН, 17 июля подошел к концу срок действия зернового соглашения. Россия отказалась продолжать участие в нем, ссылаясь на то, что сделка ей не выгодна.

Сразу после этого Россия начала систематически обстреливать украинскую инфраструктуру, связанную с экспортом зерна. Хотя ракетные и дроновые удары приходились именно на зернохранилища и зерновые терминалы в портах, страна-агрессор лживо объясняла эти обстрелы тем, что там якобы изготавливают морские дроны-камикадзе.

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