Кремль ищет альтернативные маршруты экспорта топлива и хочет создать газовый хаб с Турцией, что, по мнению аналитиков, может стать ловушкой для агрессора.

Россия близка к соглашению с Турцией о создании центра торговли природным газом, поскольку Кремль ищет альтернативные маршруты экспорта топлива.

Такое заявление сделал президент страны-агрессора Владимир Путин на черноморском курорте Сочи, открывая встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Bloomberg.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время мы завершим наши переговоры", - заявил Путин, отметив, что газовый хаб в Турции "сделает энергетическую ситуацию в регионе более стабильной и сбалансированной".

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Ранее Путин заявлял о том, что проект будет иметь форму электронной торговой площадки, а не физического объекта для хранения больших объемов российского топлива, однако не уточнял, будет ли такая схема означать сокращение торговли газом.

Новый газовый хаб

В ноябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным обсудил предложение РФ создать хаб природного газа в Турции.

Как сообщал Forbes, идея сделать из Турции газовый хаб, может оказаться ловушкой для Путина. "Непонятно, сможет ли "Газпром" осуществить проект технически... Политически такой проект возможен только при урегулировании с Украиной, но тогда проще и быстрее будет разблокировать транзит через Польшу по газопроводу "Ямал—Европа", - говорилось в материале.

Как утверждал втор статьи, проект расширения подконтрольного России и Турции южного транзита в Европу выглядит в худшем случае мертворожденным, в лучшем — малонужным, но так или иначе обойдется "Газпрому" в миллиарды долларов.

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