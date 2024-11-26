Официальные лица США считает, что Украина может быть вынуждена начать переговоры с РФ в течение нескольких месяцев, пишет издание.

Пока еще действующий президент США Джо Байден своими последними решениями спешит укрепить позиции Украины перед потенциальными переговорами с Россией и до вступления Дональда Трампа в должность, пишет The Washington Post.

Отмечается, что отказ Байдена от своей предыдущей политики в отношении предоставления Украине противопехотных мин и разрешения бить западными ракетами по целям на территории РФ был отчасти направлен на то, чтобы "дать Украине максимально сильные позиции, когда она вступит в потенциальные переговоры с Россией".

"Многие официальные лица США теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть вынуждена начать переговоры с Россией о прекращении войны и что она может быть вынуждена отказаться от территорий", - говорится в публикации.

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Указывается, что "неуклюжее" стремление Байдена сделать все возможное, чтобы помочь Украине, возобновило давние дискуссии среди некоторых официальных лиц США и Европы: "почему помощь не была предоставлена ​​раньше, когда она могла бы поддержать Украину, когда ее положение было более прочным".

Как заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, изменения "давно назрели" и что Байден, возможно, придал Москве смелости, не отправив более мощное оружие Киеву раньше:

"Это дает России чувство безнаказанности… Они знают, что мы не хотим эскалации, и они могут пойти вперед и вести войну, наносить удары и совершать возмутительные вещи".

Чиновники же Белого дома уверяют, что решения Байдена были продиктованы меняющимися условиями на поле боя, и что действующий президент на самом деле предоставил Украине много оружия и в некоторых случаях даже без лоббирования со стороны Киева.

По словам официальных лиц США, спорное решение отправить Украине противопехотные мины показало, насколько "безотлагательной" Белый дом видит ситуацию.

Как пишет WP, на протяжении всей войны беспокойство Байдена о том, что Путин может безрассудно отреагировать на действия, которые он считал провокационными, даже с использованием ядерного или биологического оружия, порой приводило к разногласиям с некоторыми из его главных советников.

"Нет сомнений, что по каждому важному вопросу - ATACMS, F-16, удары по целям на территории России - Байден был один… Его сдерживала перспектива эскалации с Россией. Его взгляд времен холодной войны заключался в том, что единственное, чего нужно избегать любой ценой, - это прямая военная конфронтация между Соединенными Штатами и Россией", - отметил экс-посол США в НАТО Иво Даалдер.

Переговоры Украины и России - ачто сообщалось ранее

Напомним, на днях в The Guardian писали, что Путин может начать переговоры по Украине в начале следующего года. Указывалось, что у Трампа есть люди, которые способны согласиться на условия Москвы, особенно при условии, что Россия разорвет военные отношения с Китаем.

По мнению заместителя командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, условий для переговоров с Россией на сегодняшний день нет: "Нам не о переговорах нужно думать, а о том, как удержать наши территории".

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