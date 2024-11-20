США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Соответствующее объявление сделало Министерство обороны США.

Отмечается, что это уже семидесятый транш оружия и военного оборудования, которое администрация Джо Байдена предоставляет Украине из запасов Пентагона. Оценочная стоимость этой поставки составляет 275 миллионов долларов.

Сегодняшний пакет в частности включает:

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боеприпасы для HIMARS (без уточнения - обычные, или ракеты ATACMS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;

беспилотные летательные системы;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

подрывное оборудование и боеприпасы;

химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

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