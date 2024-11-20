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США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Соответствующее объявление сделало Министерство обороны США.

Отмечается, что это уже семидесятый транш оружия и военного оборудования, которое администрация Джо Байдена предоставляет Украине из запасов Пентагона. Оценочная стоимость этой поставки составляет 275 миллионов долларов.

Сегодняшний пакет в частности включает:

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  • боеприпасы для HIMARS (без уточнения - обычные, или ракеты ATACMS);
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
  • беспилотные летательные системы;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • подрывное оборудование и боеприпасы;
  • химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

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