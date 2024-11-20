США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Соответствующее объявление сделало Министерство обороны США.
Отмечается, что это уже семидесятый транш оружия и военного оборудования, которое администрация Джо Байдена предоставляет Украине из запасов Пентагона. Оценочная стоимость этой поставки составляет 275 миллионов долларов.
Сегодняшний пакет в частности включает:
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- боеприпасы для HIMARS (без уточнения - обычные, или ракеты ATACMS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
- беспилотные летательные системы;
- противотанковые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
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