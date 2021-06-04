Органы пересаживали пациентам с вымышленными именами.

Министерство здравоохранения Болгарии обнародовало информацию, что при правительстве бывшего премьер-министра Бойко Борисова государственная больница, вероятно, выполняла незаконные операции по пересадке органов.

Об этом пишет Euractiv.

За последние два года государственная больница провела 14 операций по пересадке почек от живых доноров. В документах указано, что все доноры - бедные "племянники" из Украины и Молдовы, а получатели - их богатые "дяди" из таких стран, как Израиль, Япония и Оман.

При этом власти установили, что многие "дядюшки", получившие почки, использовали вымышленные личности.

Читайте такжеМинздрав: в этом году всех пациентов, нуждающихся в пересадке почки, будут оперировать в УкраинеКроме того, один высокопоставленный правительственный чиновник получил таким образом печень.

Министерство здравоохранения заявляет о веских основаниях полагать, что доноры и реципиенты на самом деле не являлись родственниками, как того требует болгарский закон.

Хотя подозрения по поводу нарушений правил трансплантации в стране существуют уже давно, это первый раз, когда о подтверждении случаев такой практики серьезно заговорило правительство.

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Перевод: Катерина Комолова