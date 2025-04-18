Он заявил, что есть много других, более важных вещей помимо Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров в Париже с участием украинской и европейской делегаций заявил, что всем стоит помнить, хотя война в Украине ужасна, это не американская война.

"Важно всем напоминать, что украинская война - это ужасная вещь, но это не наша война. Мы ее не начинали. США помогали Украине больше трех лет, и мы хотим, чтобы все это закончилось", - заявил Рубио на прессбрифинге.

Он добавил, что окончание войны в Украине, конечно, важно, но помимо этого есть и другие важные вопросы.

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"Это все важно, но происходит очень много других очень важных вещей, которые заслуживают такого же внимания, если не большего", - высказал мнение госсекретарь.

Рубио сказал, что США хотят помочь, но при условии, если Украина и РФ, или хотя бы одна из стран серьезно относятся к миру. "Если этого не произойдет, мы просто будем двигаться дальше", - пригрозил госсекретарь.

"Мы говорили о позициях обеих сторон. Я думаю, что у нас вчера были позитивные встречи. Разумеется, украинцы теперь должны вернуться домой и согласовать все со своим президентом. Им нужно принять во внимание свою точку зрения на все это, и мы надеемся очень скоро услышать их мнение", - сказал он.

Усилия США по прекращению войны в Украине

После прихода к власти Дональда Трампа США начали заниматься организацией переговоров об окончании войны в Украине. При этом множество аналитиков предупреждали, что Трамп заинтересован в быстром заключении договоренности, без особого внимания к условиям, на которых она будет достигнута.

Ранее издание Bloomberg написало, что США хотят договориться о полном прекращении огня в Украине в течение ближайших нескольких недель. В Белом доме ожидают значительного прогресса в ближайшее время.

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