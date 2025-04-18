Москва продолжает уверять, что очень хочет мира, однако всегда находит новые "но".

В Кремле отреагировали на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что он ждет российского ответа по прекращению огня уже на этой неделе.

Пресс-секретарь кремлевского правителя Дмитрий Песков сказал журналистам, что до конца недели у Путина не запланированы переговоры с Трампом, однако налаженные с американской стороной контакты позволят оперативно согласовать телефонный разговор, если это будет необходимо:

"Достаточно сложные идут контакты, потому что тема непростая украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта для диалога, мы продолжаем эту тему".

Представитель Путина добавил, что временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре свидетельствует об "определенном прогрессе", однако сразу заявил, что Путин не давал указаний по его продлению. Также Москва не ведет переговоров о его дальнейшей судьбе.

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Прекращение огня в Украине

Напомним, вчера президент США заявил, что ожидает ответа от Москвы на предложение о прекращении огня до конца этой недели.

Если Россия не предоставит конкретного ответа, Соединенные Штаты могут выйти из переговорного процесса, допустил государственный секретарь Марко Рубио после переговоров в Париже.

Напомним, Украина согласилась на полное прекращение огня на фронте, а Россия - только на паузу в ударах по энергетике. Кроме того, что россияне нарушили эти обязательства, они убили за время "перемирия" еще больше мирных украинцев.

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