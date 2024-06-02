Трампу грозит до 4 лет тюрьмы, но он может стать президентом, даже из тюрьмы.

Бывший президент США Дональд Трамп, который только что был признан виновным в фальсификациях деловой документации, пообещал поквитаться за это со своими противниками, когда вернется в Белый Дом. Своими планами он поделился в интервью каналу Fox.

"Это плохие люди. Эти люди больны, и они делают такие разрушительные вещи... если бы не я, они бы преследовали кого-то другого", - сказал Трамп.

Бывший президент был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Сам Трамп назвал это дело "мошенничеством".

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Чтобы отомстить своим недоброжелателям, Трамп обещает рассекретить несколько ключевых файлов, которые, по его мнению, содержат доказательства заговора и спекуляций. В частности Трамп пообещал рассекретить файлы о терактах 11 сентября 2001 года, об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году и некоторых других событиях, вокруг которых в США плодятся теории заговора.

Трамп признан виновным в финансовых махинациях

Как писал УНИАН, на этой неделе суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в финансовых махинациях, совершенных в 2016 году. Тогда еще кандидат в президенты Трамп подкупил порноактрису Сторми Дэниелс, чтобы она молчала об их связи. Эти выплаты политик пытался скрыть, подделав финансовую документацию. Именно за эту подделку его и осудили.

Заседание суда, на котором будет объявлено о назначенном наказании, состоится 11 июля. В теории Трампу грозит до четырех лет заключения, хотя он может получить и условный срок.

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