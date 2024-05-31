Американские законы не запрещают осужденным преступникам баллотироваться на президентский пост.

11 июля Дональду Трампу объявят меру наказания по делу, где он уже признан виновным в финансовых махинациях. Если ему назначат тюремное заключение, он в теории может избраться президентом даже из тюрьмы. Об этом пишет CNN.

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ричард Л. Хасен - один из ведущих экспертов США по избирательному законодательству - отмечает, что в американской конституции нет запрета для осужденных преступников баллотироваться на пост президента.

"С юридической точки зрения ничего не меняется со статусом Трампа как кандидата", - заявил Хасен, комментируя решение суда.

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Кроме того, отдельные штаты не могут дисквалифицировать кандидатуру Трампа из-за его попыток отменить результаты выборов 2020 года.

Интересно, что Трамп, как резидент штата Флорида, подчиняется его достаточно жестким законам. В этом штате осужденным преступникам запрещено голосовать на выборах до отбытия наказания. Эта норма неоднозначна и оспаривается юристами, но в теории Трамп может потерять право голоса на выборах, но не возможность баллотироваться.

Трамп признан виновным в финансовых махинациях

Как писал УНИАН, суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Трампа обвиняют в фальсификации отчетности с целью скрыть выплаты денег за молчание женщины. Это произошло за несколько недель до президентский выборов 2016 года.

Заседание суда, на котором будет объявлено о назначенном наказании, состоится 11 июля. В теории Трампу грозит до четырех лет заключения, хотя он может получить и условный срок.

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