Путин не понимает, что Трамп не поддается запугиванию, как Байден, зато Трамп не понимает решимость Путина в намерении уничтожить Украину.

Дональд Трамп и Владимир Путин серьезно недооценивают друг друга, и это несет в себе масштабные риски для Украины. Об этом в комментарии The Independent рассказал бывший руководитель британской разведки сэр Алекс Янгер и подтвердили некоторые бывшие дипломаты.

"Я думаю, что Трамп переоценивает свою способность заставить Путина обменяться землями, где Путин явно хочет гораздо больше, когда он чувствует, что выиграет, и когда он должен показать [российскому народу] гораздо больше, если он хочет оправдать ужасные жертвы, которые он принес. Трамп недооценивает вызов и переоценивает свое влияние", - говорит Янгер.

Сэр Лори Бристоу, бывший посол Великобритании в Москве с 2016 по 2020 год, говорит, что Трамп слишком высокомерен в отношении своей способности влиять на Путина и не понимает на самом деле, с кем он имеет дело в лице Путина.

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Однако и Путин, вероятно, не верно оценивает характер Трампа, надеясь надавить на нового президента США, говорит Алекс Янгер. Если Джо Байден вел себя очень осторожно в отношении вероятных угроз от России, то Трамп, по мнению Янгера, является более открытым к применению силы.

"Трампу не нравится одна вещь, когда люди пользуются им или пытаются его предать. Я думаю, что это станет реальным фактором в общении с Путиным", - добавляет Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины с 2017 по 2019 год.

Волкер считает, что Трамп обеспечит гарантии безопасности для Украины, которые исключат способность Москвы преуспеть в любом новом нападении.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сомневается, что Трампу удастся остановить войну в Украине. Он предупреждает, что ни Киев, ни Москва не готовы к существенным уступкам, а попытка Трампа оставить Украину без оружия только ухудшит ситуацию.

Зато канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Трамп имеет более утонченную позицию относительно войны в Украине, чем ему приписывают. Немецкий лидер не верит, что Трамп пойдет на кулуарные договоренности с Путиным.

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