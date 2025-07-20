'Сыграл важную роль': стало известно, кто склонил Трампа к поддержке Украины

Влияние на решение президента США в значительной степени имели переговоры с немецким канцлером.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа продолжить военную помощь Украине и изменить комплиментарную риторику в отношении России.

Такое мнение озвучил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Bild. Министр подчеркнул, что решение Трампа продолжать военную помощь Украине во многом связано с активными усилиями Мерца.

"Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, ведь с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины", - отметил министр.

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По его словам, Мерц лично обсуждал свою позицию с Трампом во время переговоров в Белом доме, а также на саммите G7. Более того, канцлер даже звонил Трампу, подчеркивая, что "сейчас Соединенные Штаты очень нужны".

"Мы можем только радоваться тому, что канцлер установил столь конструктивные контакты с президентом США и что к голосу Германии в Вашингтоне снова начали прислушиваться", - добавил Вадефуль.

Ультиматум Трампа - что известно

Президент США Дональд Трамп объявил, что "разочарован" Владимиром Путиным и дал Москве 50 дней на объявление прекращения огня. Иначе США введут жесткие экономические меры, в частности:

100-процентные тарифы на весь российский импорт в США;

Вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть и нефтепродукты.

Несмотря на громкую риторику, эксперты сомневаются в эффективности таких шагов. Торговля между Россией и США минимальна, а ключевыми импортерами российских энергоносителей остаются Китай и Индия - страны, с которыми Вашингтон пока не готов конфронтировать напрямую.

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