По словам журналистов, Трамп в целом находился в помещении всего 30 минут.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его пытали во время прошлогоднего пребывания в тюрьме Фултона, где было сделано его историческое фото под арестом. Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на электронное письмо от кампании Трампа для сбора средств на президентские выборы.

В письме говорится о том, что обращение с экс-президентом в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия было неподходящим. Там написали, что он подвергался "пыткам", во время того как было сделано фото.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что они сделали со мной. Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и забрали мою фотографию. И знаете что? Я разместил ее на чашке, чтобы весь мир увидел!" - процитировали Трампа в электронном письме его кампании. Видео дня

В издании напомнили, что Трамп сдался в тюрьму округа Фултон в августе прошлого года. Это было предусмотрено обвинительным актом против него в Джорджии, где ему выдвинули 13 пунктов обвинений, связанные с его попытками отменить результаты выборов в 2020 году.

"Прибыв в тюрьму в президентском кортеже, Трамп был зарегистрирован, снял отпечатки пальцев и сфотографировался для фотокарточки. Процесс занял около 20 минут и сделал Трампа первым президентом США в истории, бывшим или нынешним, которого сфотографировали на память", - добавили в материале.

Кроме того, в мае кампания Трампа разослала подобное электронное письмо о кофейных чашках, в котором тоже говорилось о пытках.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп и Джо Байден готовятся к президентским дебатам, которые состоятся уже на этой неделе. Они будут длиться полтора часа и пройдут впервые без аудитории, чтобы не отвлекать политиков.

Кроме того, кандидатам в президенты США выдадут ручку, блокнот и бутылку воды, заранее подготовленные заметки и реквизиты будут запрещены.

Также сообщалось, что недавно Дональд Трамп назвал город, в котором его должны официально выдвинуть в президенты, "ужасным".

"Это может потенциально оттолкнуть жителей крупнейшего города штата Висконсин, одного из немногих конкурентных штатов, которые будут определять результат выборов", - подчеркнули в Reuters.

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