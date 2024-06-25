Первый раунд дебатов состоится уже 27 июня.

Дональд Трамп и Джо Байден готовятся к традиционным президентским дебатам, которые состоятся уже на этой неделе. Они продлятся полтора часа с учетом всех ошибок предыдущей встречи кандидатов в 2020 году, сообщает CBS News.

Издание заявило, что уже в этот четверг кандидаты в президентское кресло США выйдут на сцену. Ведущий путем подбрасывания монетки определит место каждого возле своей трибуны. Дебаты продлятся 90 минут и впервые пройдут без аудитории, чтобы не отвлекать политиков. В течение этого времени сотрудники предвыборного штаба не смогут взаимодействовать со своим кандидатом.

Отмечается, что микрофон одного кандидата будет выключен, когда говорит другой. Такое решение организаторы приняли после прошлых дебатов Байдена и Трампа 2020 года. Также предусмотрено две рекламные паузы.

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Кроме того, известно, что кандидатам выдадут ручку, блокнот и бутылку воды, заранее подготовленные заметки и реквизиты будут запрещены.

Как Байден и Трамп готовятся к дебатам?

CBS News сообщило, что команда Байдена изолирует его от общественности, чтобы он имел возможность для "структурной подготовки". Бывший глава администрации Рон Клейн руководит всем процессом.

"Компания Байдена рассматривает дебаты как возможность осветить послужной список и видение президента на следующие четыре года, одновременно сравнивая их с бывшим президентом. В записке, обнародованной в воскресенье, компания Байдена заявила, что американцы "увидят два разных видения будущего на сцене в Атланте", - говорится в материале.

В то же время Трамп готовится не так формально и заявил, что хочет продемонстрировать контраст с Байденом. Также он отказался от предварительных репетиций и не пишет свои будущие заявления для выступления. Трамп наоборот часто бывает на публике и окружает себя влиятельными сенаторами и кандидатами в вице-президенты.

Выборы в США - что нужно знать

Уже 5 ноября 2024 года в США состоятся 60-е президентские выборы. Главные претенденты - 82-летний Джо Байден и 78-летний Дональд Трамп.

Недавно Трамп снова разразился угрозами "отрезать" помощь для Украины. Он заявил, что решит вопрос безмерного аппетита Украины еще до возвращения в Белый дом.

"Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 млрд долларов... Он только что уехал с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не закончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом", - заявил опальный американский политик.

Комментируя предстоящие выборы в Штатах, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что спокойно относится к возможному приходу Трампа к власти. Кроме того, он добавил, что выборы в США очень предсказуемы.

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