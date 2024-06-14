Также Трамп раскритиковал закон о помощи для Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал американскую помощь Украине и предложил повысить тарифы вместо налога на прибыль в стране во время визита на Капитолийский холм. Также он назвал город, где проходит президентский съезд его партии, "ужасным". Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на отдельных встречах с республиканцами в Палате представителей и Сенате Трамп пытался решить разногласия перед выборами, которые состоятся 5 ноября. Конгрессмены Томас Масси и Марджори Тейлор Грин рассказали, что Трамп предложил снизить подоходный налог в США и заменить его тарифами.

По словам участников встречи, он пожал руку лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконнелу, несмотря на сложные отношения между ними и призвал Грин "быть любезной" со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном после ее неудачной попытки снять с него обвинения.

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"В Республиканской партии существует огромное единство", - подчеркнул Трамп.

В то же время ряд СМИ сообщили, что Трамп в частном разговоре назвал город Милуоки "ужасным". Это он сделал примерно за месяц до того, как должен был получить там номинацию от своей партии на пост президента.

"Это может потенциально оттолкнуть жителей крупнейшего города штата Висконсин, одного из немногих конкурентных штатов, которые будут определять результат выборов", - отметили в Reuters.

В свою очередь представитель предвыборной кампании и несколько законодателей-республиканцев заявили, что Трамп имел в виду проблемы города с преступностью и фальсификацией результатов выборов, которые, как они заверили, существуют в городе. Однако непартийный аудит выборов 2020 года в Висконсине не нашел никаких признаков нарушений.

Выборы в США - последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил, что "бомбил бы Москву", если бы РФ начала полномасштабное вторжение в Украину во время его президентства. По его словам, он "бомбил бы Москву и Пекин, если бы РФ вторглась в Украину или Китай напал на Тайвань".

Также сообщалось, что после обвинительного приговора Трамп собрал рекордную сумму в свою поддержку. За сутки ему удалось собрать 52,8 миллиона долларов.

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