Американский президент также намерен поговорить с Путиным.

На следующей неделе может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с новым главой США Дональдом Трампом. Об этом хозяин Белого дома сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции.

"Я, пожалуй, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе. Скорее всего, поговорю с Путиным. Я хотел бы, чтобы эта война закончилась", - заявил президент США.

При этом Трамп снова повторил ранее озвучиваемую им ложную информацию о том, что Украина якобы потеряла в войне 700 тысяч человек. Относительно России он озвучил более правдоподобную цифру в 800-900 тысяч погибшими и тяжело ранеными.

"Я хотел бы, чтобы это закончилось просто из человеческих соображений. То, что происходит, является ужасным. Они воюют в полях без укреплений, единственное, что может остановить пулю - это человеческое тело. Я хотел бы, чтобы эта бессмысленная война закончилась", - сказал Трамп.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп записал себе в достижения урегулирование войны в секторе Газа, к которому он имеет крайне опосредованное отношение. Однако эта самоуверенность может вдохновить его на решительные действия по поддержке Украины и принуждению РФ к миру. Военный аналитик Гэмиш де Бреттон-Гордон предполагает, что Трамп попытается заставить Путина вернуть Украине большую часть оккупированных территорий.

Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнения относительно попыток добиться быстрого урегулирования войны в Украине. Он акцентировал, что главным принципом любого процесса мирного урегулирования должно оставаться участие Украины во всем этом.

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