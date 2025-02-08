Он также рекомендовал Европе больше тратить на помощь Украине, а Зеленского обеспечить безопасность всех этих денег.

Дональд Трамп высказал мнене, что если бы он на тот момент был президентом США, то властелин Кремля Путин не начал бы войну против Украины.

Об этом Трамп сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. "Путин не начал бы эту войну, если бы я был президентом", – заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что хочет безопасности. "Мы хотим безопасности. Но Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы. У нас, вероятно, $300 млрд с лишним, а у них, вероятно, реальная цифра - $100 млрд предоставленной Киеву помощи... Поэтому мы просим их уравнять расходы, но мы также просим президента Зеленского обеспечить безопасность размещения всех этих денег", - сказал Трамп.

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Нынешний президент обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот никогда не просил европейцев исправить этот дисбаланс и направлять Украине больше помощи.

Трамп и война в Украине

Военный аналитик Гэмиш де Бреттон-Гордон предполагает, что Трамп попытается заставить Путина вернуть Украине большую часть захваченных территорий.

Вчера Трамп анонсировал, что на следующей неделе может состояться его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе. Скорее всего, поговорю с Путиным. Я хотел бы, чтобы эта война закончилась", - заявил президент США.

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