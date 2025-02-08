Американский президент отметил, что считает "очень большим активом для всех то, что я лажу с ним".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время второго президентского срока намерен продолжать поддерживать отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Такое заявление глава Белого дома сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой, пишет CNN. Американский президент отметил, что считает "очень большим активом для всех то, что я лажу с ним".

"Я могу сказать вам, что Японии нравится эта идея, потому что их отношения с ним не очень хорошие. Если я смогу наладить отношения не только с ним, но и с другими людьми во всем мире, где, кажется, есть трудности, я думаю, что это огромное преимущество для мира, а не только для Соединенных Штатов", – добавил Трамп.

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В то же время премьер Японии, отвечая на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Трамп возобновил контакты с северокорейским лидером, сказал, что это то, что США должны решить для себя сами.

По словам Ишибы, Япония и США будут работать над "полной денуклеаризацией" КНДР.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын: какими были отношения между лидерами раньше

В начале своего первого президентского срока Дональд Трамп занял довольно жесткую позицию в отношении Северной Кореи. В частности, он США могут "полностью уничтожить" Северную Корею. Тогда Трамп и Ким также обменялись "любезностями": президент США заявлял, что лидер КНДР – "больной щенок" и "человек-ракета" (rocket man), тогда как Ким Чен Ын назвал своего оппонента "шизофреническим стариком" (mentally deranged dotard).

В дальнейшем между ними состоялись три встречи, Трамп стал первым действующим президентом США, который встретился с лидером Северной Кореи. А в июне 2019 года он также стал первым президентом США, который переступил границу КНДР в демилитаризованной зоне. Но встреча не привела к какому-то прорыву.

После этого Трамп заявлял, что между ним и Ким Чен Ыном прекрасные отношения, а лидеры обмениваются тем, что он назвал "любовными посланиями".

Однако Ким Чен Ын продолжал работать над развитием ядерного оружия, а Трамп в конце президентства не уделял столько внимания отношениям с КНДР. Когда в Белый дом пришел демократ Джо Байден, США вернулись к более традиционной стратегии сдерживания КНДР, без личных переговоров между лидерами.

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