Директор ЦРУ Билл Бернс ожидает новых попыток РФ пугать мир ядерным оружием / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, кадр из видео

Западные лидеры не должны пугаться каждый раз, когда Кремль начинает бряцать ядерным оружием. Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс во время своего визита в Лондон, пишет The Guardian.

"Путин хулиган. Он будет продолжать время от времени бряцать оружием. Мы не можем позволить себе испугаться этого бряцания оружием... Мы должны помнить об этом", - сказал он.

Вместе с тем Бернс признал, что по крайней мере однажды он и сам поверил в то, что Россия может применить ядерное оружие в Украине.

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"Был момент осенью 2022 года, когда я считал, что существовал настоящий риск потенциального применения тактического ядерного оружия Россией в Украине", - сказал Бернс, но подчеркнул, что такие опасения не следует воспринимать слишком серьезно.

По словам директора ЦРУ, в ноябре 2022 года он лично встретился в Турции с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и передал ему предупреждение от Джо Байдена, "чтобы четко объяснить, какие будут последствия" в случае применения ядерного оружия.

Ядерные угрозы Кремля

Как писал УНИАН, Россия активно прибегала к ядерному шантажу, пытаясь сдержать масштабы западной помощи Украине. Этот шантаж воплощался в откровенных намеках российских чиновников на ядерную войну, а также в демонстративных учениях ядерных сил России.

По крайней мере однажды усилия российской пропаганды оказались достаточными, чтобы Запад действительно поверил в угрозу ядерного удара. Это произошло на фоне успешного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

По мнению многих обозревателей, дерзкое наступление ВСУ в Курской области, вероятно, имело целью, среди прочего, наглядно показать Западу, что даже прямое вторжение на российскую территорию не приведет к ядерной войне, не то что поставки Украине обычных крылатых ракет. Вероятно, этот план частично удался.

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