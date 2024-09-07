Билл Бернс призвал западных лидеров прекратить пугаться каждый раз, как Россия прибегает к ядерному шантажу.

Западные лидеры не должны пугаться каждый раз, когда Кремль начинает бряцать ядерным оружием. Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс во время своего визита в Лондон, пишет The Guardian.

"Путин хулиган. Он будет продолжать время от времени бряцать оружием. Мы не можем позволить себе испугаться этого бряцания оружием... Мы должны помнить об этом", - сказал он.

Вместе с тем Бернс признал, что по крайней мере однажды он и сам поверил в то, что Россия может применить ядерное оружие в Украине.

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"Был момент осенью 2022 года, когда я считал, что существовал настоящий риск потенциального применения тактического ядерного оружия Россией в Украине", - сказал Бернс, но подчеркнул, что такие опасения не следует воспринимать слишком серьезно.

По словам директора ЦРУ, в ноябре 2022 года он лично встретился в Турции с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и передал ему предупреждение от Джо Байдена, "чтобы четко объяснить, какие будут последствия" в случае применения ядерного оружия.

Ядерные угрозы Кремля

Как писал УНИАН, Россия активно прибегала к ядерному шантажу, пытаясь сдержать масштабы западной помощи Украине. Этот шантаж воплощался в откровенных намеках российских чиновников на ядерную войну, а также в демонстративных учениях ядерных сил России.

По крайней мере однажды усилия российской пропаганды оказались достаточными, чтобы Запад действительно поверил в угрозу ядерного удара. Это произошло на фоне успешного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года.

По мнению многих обозревателей, дерзкое наступление ВСУ в Курской области, вероятно, имело целью, среди прочего, наглядно показать Западу, что даже прямое вторжение на российскую территорию не приведет к ядерной войне, не то что поставки Украине обычных крылатых ракет. Вероятно, этот план частично удался.

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