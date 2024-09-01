По словам экспертов, никто не ожидал, что неядерное государство может напасть на ядерное.

Наступление ВСУ на Курскую область является не просто дерзкой попыткой остановить российское вторжение. Это первый случай, когда ядерная держава столкнулась с вторжением и оккупацией со стороны другой страны, пишет The Wall Street Journal.

"Десятилетиями теория ядерной эскалации предполагала, что страны, обладающие атомным оружием, имеют значительный иммунитет от нападения, поскольку агрессор рискует спровоцировать Армагеддон. Относительно небольшие государства, такие как Израиль, Иран, Северная Корея и Ливия, стремились получить ядерное оружие отчасти для того, чтобы сдерживать нападения более крупных и лучше вооруженных противников", - отмечают в издании.

В материале подчеркнули, что Украина не является ядерной державой, однако ей удалось в течение более чем трех недель захватить территорию, которая сейчас составляет почти 1300 квадратных километров.

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"Это потрясающий поворот. Стратеги в течение многих лет часто предполагали, что страны-члены Организации Североатлантического договора захватят российскую территорию в бою, а не осажденные аутсайдеры сделают это. Сейчас западные лидеры, военные мыслители и ядерные теоретики ломают голову над тем, что нынешние события означают для перспектив российской эскалации и для будущих военных игр", - отметили в WSJ.

В связи с такими событиями в мире вынуждены пересмотреть роль, которую ядерное оружие может играть в сдерживании, считают аналитики издания.

В частности, в ядерной доктрине РФ говорится о том, что страна применит атомное оружие в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности страны.

"Хотя Украина занимает часть российской территории, ни одна из сторон не считает Курскую область стратегически важной, поэтому атака Украины - какой бы неудобной она ни была для Кремля - не демонстрирует никаких признаков пересечения российской красной линии", - считают авторы материала.

Однако двусмысленность и неопределенность "является неотъемлемой частью ядерной игры", подчеркивают в WSJ.

"Никто на самом деле не знает российской "красной линии" - они никогда не называли ее точно. Позже мы можем узнать, что пересекли красную линию два месяца назад", - объяснил бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков.

Он обращает внимание в частности на то, что Кремль и российский диктатор Владимир Путин, вероятно, рассматривают угрозы для его режима как суверенные угрозы для РФ.

"С этой точки зрения, значительные достижения Украины или потери России могут привести к ядерной эскалации - хотя она, скорее всего, начнется с более широкого использования неядерного оружия, а не внезапного нападения", - отметил Соков.

В издании подчеркнули, что Украина вторжением в Курскую область хочет показать, что еще одно табу может быть нарушено без ужасных последствий. Также частично целью этого является разрешение использовать более летальное и точное американское оружие на территории РФ.

"Разыгрывание событий, вызванных продвижением Украины в Курск, уходит корнями во времена холодной войны, когда теория эскалации была широко исследуемой дисциплиной. Когда Советский Союз разработал атомную бомбу в 1949 году, через четыре года после того, как ее создали США, западные стратеги пытались предсказать, как это ужасное оружие может быть использовано в бою", - напомнили в материале.

В то же время около шести лет назад профессор политологии Джеймс Дэвис, заведующий кафедрой международных отношений Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, понял, что принятие решений в ядерной сфере исчезло как научная отрасль, однако возвращается как проблема.

"Мы всегда считали, что ядерное оружие не годится ни для чего, кроме как для сдерживания. Мы действительно не думали, что неядерное государство может напасть на ядерную державу", - отметил он.

Курская операция - последние новости

Ранее спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник сообщил, что российские оккупанты усилили обстрел КАБами и FPV-дронами населенных пунктов Курской области, которые находятся под контролем украинских военных.

"Местное население потрясено, потому что они не были организовано эвакуированы, а сейчас они страдают без света и воды. Мы придерживаемся международного гуманитарного права и обеспечиваем местное население продуктами питания, медикаментами. Также уже организовано подключение воды. Пытаемся создать условия необходимые для нормального проживания, но большинство населения в городе Суджа ночуют в подвалах, потому что обстрелы очень усиливаются в последние дни", - рассказал он.

Также сообщалось, что армия РФ перебросила некоторые подразделения из Запорожья в Курскую область. По словам военных, после этого ситуация на части юга Украины относительно стабилизировалась.

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