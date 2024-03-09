Сообщается, что к выводу о риске ядерной атаки привел не один показатель, а "совокупность событий и разведданных".

В конце 2022 года США "тщательно готовились" к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия, заявили два высокопоставленных представителя администрации США, пишет CNN.

По словам чиновников, администрация Байдена была особенно обеспокоена тем, что Россия может использовать тактическое или боевое ядерное оружие. При этом издание указывает на беспрецедентный уровень планирования на случай "непредвиденных обстоятельств".

CNN пишет, что к выводу о риске ядерного удара "привел не один показатель, а совокупность событий, анализа и, что особенно важно, весьма чувствительных новых разведывательных данных".

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Как сказал один из чиновников администрации, опасения "были не просто гипотетическими".

"Мы должны были планировать так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это уже немыслимое событие действительно произойдет", - заявил источник.

Отмечается, что с конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай появления очень четких признаков того, что россияне собираются атаковать с применением ядерного оружия.

Как указывает CNN Россия могла бы рассматривать тактический ядерный удар как средство сдерживания дальнейших потерь оккупированных территорий Украины, а также любого потенциального нападения на саму РФ.

Издание напоминает, что в то же время российская пропагандистская машина распространяла фейк об "украинской грязной бомбе", которая, как опасались официальные лица США, могла быть использована в качестве прикрытия для российской ядерной атаки.

Кроме того, отмечается, что западные спецслужбы получили информацию о том, что между российскими официальными лицами в то время велись переговоры, в которых открыто обсуждался ядерный удар.

Вместе с тем США ни разу не получали разведданные, которые бы указывали на то, что Россия предпринимает шаги по мобилизации своих ядерных сил для проведения такой атаки, пишет CNN.

Однако официальные лица США не были уверены, что узнают о подготовке к удару тактическим ядерным оружием, добавляет издание: "В отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожать целые города, тактическое или боевое ядерное оружие достаточно мало, чтобы его можно было перемещать бесшумно, и оно может быть запущено из обычных систем, уже развернутых на украинском поле боя".

Угроза ядерного удара, как указывает CNN, уменьшилась, когда война "вступила в период относительного застоя", однако США и их союзники сохраняют бдительность.

Ядерное оружие РФ - актуальное

Напомним, по оценкам экспертов, на данный момент РФ располагает в целом 5580 ядерных боезарядов, однако из них на боевом дежурстве под разного рода носители развернуто лишь 1710 единиц.

При этом еще 2670 боеголовок из "активного" российского ядерного арсенала находятся сейчас в резерве, а еще 1200 единиц - это боезаряды с истекшим сроком службы, которые Россия еще не утилизировала и продолжает хранить на своих хранилищах.

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