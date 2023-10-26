На вопрос, удовлетворен ли Путин результатами тренировки, Песков ответил утвердительно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тренировка сил стратегического сдерживания, которую посетил Владимир Путин, носила плановый характер.

"Они регулярно проводятся", - цитирует Пескова пропагандистское издание "Интерфакс". РИА Новости уточняет, что пресс-секретарь президента сказал "ежегодно".

На вопрос, удовлетворен ли Путин результатами тренировки, представитель Кремля ответил утвердительно. "Да, она результативная, все цели в ходе тренировки были выполнены", - сказал он.

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Тренировка сил ядерного сдерживания в РФ - детали

Владимир Путин провел тренировку сил стратегического сдерживания 25 октября. На учениях помимо прочего отрабатывали "нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

Глава генштаба РФ Герасимов отметил, что к тренировке стратегических ядерных сил привлечены мобильная установка "Ярс", атомная подводная лодка и два стратегических ракетоносца. С космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а из Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" запущена баллистическая ракета "Синева". Помимо этого самолеты дальней авиации Ту-95МС выпустили ракеты воздушного базирования. Кремль утверждает, что задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме.

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