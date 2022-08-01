В Белом доме прокомментировали заявления Пекина относительно визита Пелоси.

В Белом доме прокомментировали заявления Пекина относительно ситуации, которая складывается вокруг визита спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси имеет полное право посетить Тайвань", - говорится в сообщении Конгресса.

Также отмечается, что США не исключают военных провокаций со стороны Китая.

"Действия Пекина могут иметь "непреднамеренные последствия", но спровоцировать США не получится, запугать Вашингтон не удастся", - отмечают в сообщении.

Напомним, в ЕС готовятся к эскалации между Китаем и США из-за Тайваня. Большинство европейских стран осторожны в публичных комментариях по этому поводу.

Высокопоставленные дипломаты считают, что словесная война между США и Китаем из-за Тайваня "может легко обостриться". За ней пристально следят в европейских столицах.

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