В Белом доме прокомментировали заявления Пекина относительно ситуации, которая складывается вокруг визита спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
"Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси имеет полное право посетить Тайвань", - говорится в сообщении Конгресса.
Также отмечается, что США не исключают военных провокаций со стороны Китая.
"Действия Пекина могут иметь "непреднамеренные последствия", но спровоцировать США не получится, запугать Вашингтон не удастся", - отмечают в сообщении.
Напомним, в ЕС готовятся к эскалации между Китаем и США из-за Тайваня. Большинство европейских стран осторожны в публичных комментариях по этому поводу.
Высокопоставленные дипломаты считают, что словесная война между США и Китаем из-за Тайваня "может легко обостриться". За ней пристально следят в европейских столицах.