Большинство европейских стран осторожны в публичных комментариях по этому поводу.

Говоря о противостоянии Китая и США из-за Тайваня, официальные лица ЕС признают: существует явная опасность, что ситуация может выйти из-под контроля.

Как сообщает Politico, высокопоставленные дипломаты считают, что словесная война между США и Китаем из-за Тайваня "может легко обостриться". За ней пристально следят в европейских столицах.

Ранее Великобритания предложила вооружить Тайвань, предупредив, что Запад должен встать на защиту тайваньцев и не повторить тех же ошибок, что были допущены в отношении Украины. А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отношение, которое демонстрирует Китай, является "глобальным вызовом".

Однако большинство других европейских стран осторожны в публичных комментариях по этому поводу. В частности, министерство иностранных дел Франции и внешнеполитическое ведомство ЕС отказались комментировать угрозу военного ответа Китая на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Один из дипломатов ЕС сказал, что Тайвань в первую очередь рассматривается как интерес США, и на данном этапе следует ожидать молчания от европейских политиков. В то же время он подчеркнул, что "реакция будет другой, если слова перейдут в действие".

На вопрос о том, вызывает ли ситуация беспокойство у НАТО, высокопоставленный европейский дипломат ответил: "Пока нет, но она может легко обостриться".

По словам еще одного высокопоставленного дипломата, в "худшем случае" США переключат свое внимание с Украины на Тайвань.

Третий высокопоставленный европейский дипломат сказал, что "внимательно следит" за рисками столкновения между Вашингтоном и Пекином.

Урмас Паэт, заместитель председателя комитета по иностранным делам Европарламента, предупредил, что война России против Украины увеличила риск китайской агрессии против Тайваня "в геометрической прогрессии".

"Европейский союз также должен иметь возможность следить за действиями Китая, в том числе в отношении Тайваня. Полное сотрудничество между ЕС и США очень важно как с точки зрения российской агрессии против Украины, так и в связи с действиями Китая", - сказал Паэт.

Сейчас аналитики призывают лидеров ЕС обратить внимание на происходящее и подготовиться к неприятностям.

"Иногда сбываются наихудшие сценарии. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации", - сказал Борис Руге, вице-председатель Мюнхенской конференции.

Рост напряженности между Китаем и США: что стоит знать

Напряженность между двумя крупнейшими мировыми сверхдержавами возросла из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Пекин считает частью Китая.

Как сообщалось ранее, Нэнси Пелоси заявляла, что намерена посетить Тайвань после 1 августа. Американские издания Bloomberg и NBC со ссылкой на источники сообщали, что 29 июля стартует турне официальной делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси по странам Азии. Ожидаются визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань был указан как "предварительный".

Если бы визит состоялся, Пелоси стала бы первым высокопоставленным американском политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

О том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись дебаты. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня.

Члены Конгресса от обеих партий призывали Пелоси не отказываться от визита, говоря о том, что отказ из-за протестов Китая будет равносилен уступке Пекину.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань. Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, повторял, что Пекин "твердо возражает" против возможного визита.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - сказал он журналистам в среду вечером.

Зрештою Нэнси Пелоси заявила, что все же не полетит на Тайвань на фоне угроз Китая.

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