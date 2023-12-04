Последние события вокруг Запорожской атомной станции, когда из-за действий и обстрелов россиян, станция продолжает балансировать на грани катастрофы, к сожалению, не является чем-то новым. Эта ситуация продолжается уже более года: оккупанты с территории вблизи станции регулярно обстреливают Никополь и другие города, которые расположены на противоположном берегу Днепра. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксирует такие случаи, выражает беспокойство ситуацией, но обстрелы постоянно продолжаются. Уже были неоднократные призывы совета управляющих МАГАТЭ к России, чтобы она вывела своих военных и другой российский персонал с Запорожской АЭС, но это также ничем не закончилось.

Конечно, Россия нарушает все международные нормы в сфере атомной энергетики, и было бы правильно указать ей направление – на выход. Но говорить о возможности исключения ее из Совета управляющих МАГАТЭ на сегодня не реально. Члены организации совершенно не готовы к такому радикальному решению.

Нажать на МАГАТЭ Украине не поможет даже то, что недавно мы стали членом Совета управляющих. Действительно, это дает нам возможность участвовать в голосованиях, высказывать свою точку зрения, доносить свои проблемы до стран, входящих в эту международную организацию. И это - положительная вещь. Но есть два момента, о которых не стоит забывать.

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Во-первых, МАГАТЭ - это организация при ООН. А Организация Объединенных Наций - достаточно бессодержательная структура. То есть, она может говорить, но ничего не решает. Примерно то же самое можно сказать и о МАГАТЭ – могут говорить, мониторить, но ничего не решают. Не могут влиять на события вокруг ЗАЭС, хотя очевидно, что Запорожская атомная станция захвачена террористами, и это произошло впервые в мире.

Очень жестких санкций в отношении России в сфере ядерной энергетики мир вводить не готов

Во-вторых, на мировом рынке обогащенного урана Россия занимает более 25%. А вместе с Казахстаном РФ контролирует добычу, примерно, 40% мирового урана. У большинства членов МАГАТЭ в этом вопросе есть свои хлопоты, существуют свои интересы, которые заключаются в работе их атомной отрасли, вырабатывающей электрическую энергию. То есть, к сожалению, именно в сфере ядерной энергетики многие страны мира сейчас завязаны на Россию.

Кроме того, время от времени возникают новые обстоятельства, которые совсем не способствуют наказанию России за ее террористические действия на ЗАЭС. Одно из таких событий - смена власти в Нигерии. По сути, в этой стране произошел переворот, к власти пришли те, кто имеют пророссийскую и прокитайскую позицию. А Нигерия - является одним из поставщиков ядерного топлива - урана, в частности, во Францию... То есть, из-за этих событий зависимость мира от поставок урана из России еще больше усилилась.

Стоит понимать, что можно, например, диверсифицировать поставки нефти и нефтепродуктов, пусть и с большим трудом заменить одну страну-поставщика на другую, но невозможно заместить поставки обогащенного ядерного топлива. Чтобы это сделать, нужно построить соответствующие технологические мощности, а на это уйдет много лет.

Именно поэтому - из-за зависимости поставок атомного обогащенного топлива во многие страны из России - международное сообщество достаточно вяло реагирует на ситуацию вокруг ЗАЭС. Хотя все происходящее - это и нарушение Россией Устава МАГАТЭ, и международных конвенций ООН и ОБСЕ, в частности, Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма – очень жестких санкций в отношении России в сфере ядерной энергетики мир вводить не готов. Напомню, о таких решительных шагах в отношении государства-агрессора уже шла речь, но многие страны выступили против. Ради Украины никто не готов идти на такие "жертвы".

Поэтому не надо питать иллюзий, что мир ударит санкциями по ядерному комплексу РФ. Да, могут быть частичные, но лишь иллюстративные санкции. Серьезных ограничений (из-за большой зависимости мира от российских поставок урана и обогащенного урана) не будет.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова