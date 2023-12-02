МАГАТЭ "продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию".

Уже восьмой блэкаут на Запорожской атомной электростанции является еще одним напоминанием о шаткой ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на станции, на которую могут повлиять события вдали от самой АЭС, сказано в пресс-релизе МАГАТЭ.

"Последнее отключение внешнего электроснабжения на ЗАЭС является еще одним напоминанием о шаткой ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на станции, на которую могут повлиять события далеко от самого места", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что МАГАТЭ "продолжит делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию". Гросси также призвал все стороны "не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу электростанцию".

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Отмечается, что это было первое полное внешнее отключение электроэнергии ЗАЭС с 22 мая этого года.

Блэкаут на ЗАЭС - детали

В ночь на субботу, 1 декабря, на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции был новый блэкаут, он "создает угрозу ядерной и радиационной безопасности". Блэкаут на Запорожской АЭС был полный, поделились в Национальной атомной энергогенеровочной компании "Энергоатом". В НАЭК добавили, что в субботу, 2 декабря, благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой - возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что электроснабжение на ЗАЭС восстановлено.

"Но ключевое то, что состоялся очередной – восьмой, блэкаут на ЗАЭС. Каждый блэкаут это угроза аварии, это ситуация на грани повторения Фукусимы (речь идет об аварии на АЭС в Японии в 2011 году из – за землетрясения, и это была самая тяжелая ядерная авария со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года, – УНИАН) в Украине", - сказал Галущенко.

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