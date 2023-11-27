Отмечается, что украинские специалисты смогли отремонтировать поврежденную линию лишь поздно вечером.

Временно оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция целый день, 26 ноября, находилась на грани блэкаута. Это уже не первая опасная ситуация на ЗАЕС, которую создали оккупанты.

"26 ноября 2023 года 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской АЭС отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии были повреждены еще раньше во время обстрелов", - говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".

В свою очередь в МАГАТЭ сообщили, что в этот критический период ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ. Кроме того, зафиксировано частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который выключили вручную через 10 минут.

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В "Энергоатоме" указали, что это свидетельствует о проблемах с энергопитанием ядерной установки.

"Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. К этому времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 кВ", - указано в сооющении.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

На временно оккупированной ЗАЭС россияне нарушают технические требования эксплуатации оборудования, в частности, речь идет о 2, 4 и 6 энергоблоках.

Так называемое руководство ЗАЭС приказало использовать смазку,, производенную РФ для резервной дизельной электростанции, хотя по техническим характеристикам она не подходит, что может нести угрозу безопасности.

Кроме того, россияне спровоцировали частичный блэкаут на Запорожской АЭС. 14 ноября произошло обесточивание на шестом энергоблоке, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут.

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