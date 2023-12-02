Нужна мировая реакция на действия оккупантов, потому что Запорожская АЭС – самая большая станция в Европе, отметил украинский министр.

Состоялся уже восьмой блэкаут на Запорожской атомной электростанции, а это угроза не только для Украины, но и для стран-соседей.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в эфире телемарафона. Он отметил, что электроснабжение на ЗАЭС восстановлено. "Но ключевое то, что произошел очередной – восьмой, блэкаут на ЗАЭС. Каждый блэкаут это угроза аварии, это ситуация на грани повторения Фукусимы (речь идет об аварии на АЭС в Японии в 2011 году из-за землетрясения, и это была самая тяжелая ядерная авария со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года, – УНИАН) в Украине", – сказал Галущенко.

При этом подчеркнул, что эта ситуация требует более жесткой реакции на действия России на ЗАЭС. По его словам, масштабы последствий в случае аварии на АЭС могут быть крупными. Он рассказал, что просчитывались возможные последствия аварии в 2022 году на станции – тогда речь шла о распространении радиации, в частности, на Крым, на часть наших соседей, в том числе Румынию, Турцию. "А расчеты этого года показывали, что взрыв радиации пойдет больше на западную часть Украины и на страны, которые граничат с нами на западной границе. Это очень опасная ситуация вообще", – сказал Галущенко.

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Чиновник добавил, что мир имеет опыт аварий на АЭС, ее опасных последствий. По его словам, надо учитывать, что ЗАЭС является крупнейшей в Европе атомной станцией с 6 блоками, и это значительно повышает риски любого инцидента.

В центре внимания ЗАЭС - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" отметили, что в ночь на субботу, 2 декабря, на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции был новый полный блэкаут. В субботу, 2 декабря, благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой – возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Отмечалось, что вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС – Ферросплавная" напряжением 330 кВ, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы. В 02:31 во время воздушной тревоги обесточена последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ. Таким образом ЗАЭС осталась без электроснабжения и перешла на питание собственных нужд от дизельных генераторов.

Было сказано, что наибольшая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии.

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