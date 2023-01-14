Оккупанты усиливают репрессии в Крыму.

На территории временно оккупированного Крыма наблюдаются две тенденции: с одной стороны крымчане демонстрируют свое несогласие с оккупационным режимом в ожидании освобождения, с другой – российские оккупанты усиливают репрессии.

Как отметил в эфире Апостроф TV глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в Крыму стали чаще появляться изображения украинской символики и лозунгов на домах. Кроме того, распространяются записи с призывами и краткими инструкциями относительно того, как избежать так называемой "мобилизации" оккупантов. Эти материалы распространяются на крымскотатарском языке.

В то же время на полуострове учащаются репрессии.

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"На днях оккупационный Симферопольский суд по сфабрикованному делу приговорил трех жителей Генического района Херсонской области – Рустема Гугурика, Константина Тимошенко и Рустема Османова", – отметил Чубаров.

Этих людей перевезли с материковой Украины в Крым и "судили" как участников "незаконного вооруженного формирования".

"11 января в Ростове в военном суде приговорили к 13 годам пятерых крымских татар. 12 января еще одного крымского татарина Раима Февзиева приговорили к 17 годам заключения. Дела рассматривает "военный суд", поскольку крымских татар преследуют якобы за "терроризм". Такие дела гражданские суды в России не рассматривают", – подчеркнул Чубаров.

Когда будет освобожден Крым: прогнозы

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия уже готова бежать из Крыма. Он предположил, что после того как Крым перейдет под тотальный огневой контроль Украины, оккупанты начнут бежать с полуострова.

Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина освободит временно оккупирован Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии, что западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против страны-агрессора.

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