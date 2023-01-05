Русские обустраивают базы подальше от фронта и возводят оборонительные рубежи.

Места базирования оккупантов на южном направлении значительно повреждены, поэтому россияне стараются отодвинуться как можно дальше от фронта. Это касается и тех захватчиков, которые засели в Крыму и начали активно укреплять свою оборону.

Как заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "24 канала", на оккупированном полустроле неспокойно.

"Оккупанты обустраивают себе существенные рубежи обороны глубже в направлении Крыма. Наверное, именно поэтому им поддувает с полуострова. Не так там все спокойно. Мы просто лишний раз напомнили, что Крым – это Украина. Мы боремся за каждый клочок нашей земли", – заявила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крыму. Поэтому на полуострове регулярно появляются новые системы траншей, в частности южнее Армянска.

"Бесспорно, россияне верят в силу своей обороны, но по сути и содержанию больше верят в ВСУ", – добавила Гуменюк.

Освобождение Крыма: прогнозы и главные новости

На протяжении последних нескольких месяцев россияне активно возводят укрепления и траншеи в оккупированном Крыму. Особенно эти процессы оживились, когда ВСУ освободили Херсон. Генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Савченко говорил, что наши воины смогут начать освобождение Крым после деоккупации Мелитополя.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что украинская армия способна вернуть полуостров под контроль Киева уже к августу.

Представительница президента в Крыму Тамила Ташева говорила, что противники опасаются наших военных.

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