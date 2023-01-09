По его словам, освобождение Крыма - лишь вопрос времени.

Россия уже готова бежать из Крыма, поэтому этот путь нужно "пройти до конца".

Об этом заявил Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. Он предположил, что после того как Крым перейдет под тотальный огневой контроль Украины, оккупанты начнут бежать с полуострова.

"Когда мы говорим о России - это стая, которая атакует большим количеством. Если ты один, ты можешь проиграть. А мы ведь не одни. И стая очень быстро понимает, что пришел охотник, который может очень эффектно проредить эту стаю. Поэтому они очень эффектно будут бежать из Крыма", - сказал он.

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По мнению Подоляка, освобождение Крыма - это вопрос времени. Также советник главы ОП подчеркнул, что в этой войне необходимо дойти до конца.

"Не надо, чтобы наши дети, которые сегодня сидят в бомбоубежищах, через 3-5 лет заплатили еще одну цену. Чтобы они потом умирали за право государства существовать. Поэтому мы сегодня подписали такой "контракт" - или мы сегодня доходим до конца, и тогда наши дети живут в крутой стране, или мы должны искать себе другое место в жизни, потому что тогда Украины не будет", - добавил он.

Подоляк добавил, что Украина точно дойдет до конца, точно будет на набережной в Ялте, а россияне точно будут бежать.

"Потому что Россия уже готова бежать. Просто они еще не вышли из состояния алкогольного опьянения тотального. Потом они выйдут, посмотрят по сторонам и поймут: или ты убегаешь, или ты умираешь", - подчеркнул он.

Освобождение оккупированных территорий

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал будущей победой Украины выход на границы 1991 года.

Кроме того, он заявил, что этот год принесет Украине победу, а Российской Федерации - трансфер власти.

По мнению генерала США в отставке Бена Ходжеса, Украина сможет освободить оккупированный Крым до конца лета, если ей окажут необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что "губернатор" Севастополя уже начал вывозить свое имущество за границу.

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