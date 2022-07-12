26% демократов предпочли бы видеть Байдена кандидатом партии на выборах 2024 года, тогда как 64% хотели бы отдать эту роль кому-то другому.

Кандидатом в президенты США на выборах 2024 года большинство избирателей Демократической партии хотели бы видеть не Джо Байдена.

Об этом сообщает CNBC.

Согласно результатам опроса, 26% демократов предпочли бы видеть Байдена кандидатом партии на выборах 2024 года, тогда как 64% хотели бы отдать эту роль кому-то другому. Поддержка Байдена еще меньше среди молодых избирателей Демпартии - в группе до 30 лет хотели бы видеть кандидатом кого-то другого 94% опрошенных.

Главными причинами такой позиции опрошенные называют почтенный возраст президента и его деятельность в должности за первые полтора года каденции.

В то же время, если бы выборы состоялись сейчас с теми же участниками, что и осенью 2020 года, 44% опрошенных зарегистрированных избирателей поддержали бы Байдена, тогда как Дональда Трампа – 41%.

13% опрошенных, независимо от партийной приверженности, считают, что страна движется в правильном направлении, в то время как 77% считают, что в неправильном.

В опросе приняло участие около 850 человек, возможная погрешность составляет 4,1%.

Наибольшими проблемами для США опрошенные называют состояние экономики (20%), инфляцию и рост стоимости жизни (15%), состояние демократии и политический раскол – 11%, политику в сфере контроля за огнестрельным оружием – 10%, права женщин, в частности право на аборт – 5%.

Война в Украине и позиция Байдена:

В мае 2022 года Украина получила от международных партнеров менее $2 млрд для финансирования дефицита бюджета вместо необходимых $5 млрд.

В июне 2022 года представитель Государственного департамента США Дерек Хоган заявил, что США планируют ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд для поддержки бюджета.

В июне, по словам министра финансов Сергея Марченко, сумма помощи должна была увеличиться до $4,8 млрд.

9 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина получит безвозвратный грант на $1,7 миллиарда.

11 июля появилась информация о том, что американский президент Джо Байден попытается получить для украинской армии вооружение советского производства на Ближнем Востоке.

12 июля 2022 года стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки направили в Украину $1,7 млрд грантовой помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: