Средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Проект соответствующего соглашения сегодня одобрили на заседании правительства. Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию через развязанную Россией широкомасштабную агрессию против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, средства будут направлены для покрытия затрат государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада увеличила расходы государственного бюджета на 80,9 млрд гривен.

Рост расходов будет происходить за счет увеличения показателей государственных заимствований и поступлений от другой помощи, предоставленной Европейским Союзом.

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