Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья. По его словам, в Молдове не стоит игнорировать реальную опасность эскалации военных или гибридных операций, особенно, учитывая то, что гибридная война идет и на территории республики.

"Мы объявили себя нейтральными, а это значит, что нас никто не коснется, но если кто-то попытается подойти к нам, что мы будем делать, брать сумки и бежать?.. Мы взяли на себя этот нейтралитет, мы внесли его в Конституции, но российская армия и сегодня находится в приднестровском регионе", - напомнил он.

Поэтому, по его мнению, левый берег Днестра требует вывода российских войск и демилитаризации.

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Очень веселит, когда кто-то видит, в заявлении нового премьер-министра Молдовы о необходимости вывода российских войск из Приднестровья какую-то "более жесткую позицию" и едва ли не готовность Кишинева к немедленному решению приднестровского вопроса. Для того, чтобы понять ошибочность такого видения, стоит немного погрузиться в прошлое.

Вывод российских войск - это почти неизменная позиция молдавских властей по крайней мере с 2005 года.

2005 год, у власти в Молдавии Партия коммунистов, парламент Молдовы принимает обращение, в котором просит ОБСЕ создать механизм по выводу российских войск и прислать наблюдателей, которые будут следить за процессом демилитаризации. Президент Молдавии Владимир Воронин отмечает: "Мы не видим в пребывании российских войск на территории Молдавии никаких политических и геополитических оснований".

2009 год - у власти Альянс за европейскую интеграцию. Премьер-министр Влад Филат после избрания на пост заявляет о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

2013 год - премьер-министр Молдовы Юрий Лянкэ с трибуны 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил за вывод российских войск с территории страны.

2017 год - парламент Молдовы, который контролируется Демократической партией (а, по факту, олигархом Владом Плахотнюком), принимает декларацию о необходимости вывода российских войск.

2018 год - премьер-министр Молдовы Павел Филипп выступает на Генеральной Ассамблее ООН за вывод российских войск.

2020 год - президент Молдовы Игорь Додон (откровенно пророссийский), отмечает: "В 2019 году российские партнеры выдвинули инициативу по утилизации/эвакуации этих боеприпасов. Сразу после того, как будет обеспечен вывоз боеприпасов, русские войска также должны уйти с левого берега".

Поэтому никакой сенсации в заявлении Речана нет. Ведь, во-первых, вывод российских войск - это почти неизменная позиция молдавских властей по крайней мере с 2005 года. Во-вторых, неизменным остается также желание решить проблему исключительно дипломатическим путем.

Артем Филипенко, эксперт Национального института стратегических исследований