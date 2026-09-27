Южная Корея обвинила Украину в отрицании секретной сделки по пленным из КНДР, – Reuters

По данным южнокорейской стороны, страны договаривались не раскрывать этот факт.

Президентский офис Южной Кореи выразил в воскресенье "глубокое сожаление" из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский публично раскрыл факт передачи Сеулу двух захваченных северокорейских военнопленных, хотя, по утверждению южнокорейской стороны, страны договаривались не разглашать этот факт.

Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух захваченных северокорейских солдат, которых недавно отправили туда после того, как они попали в плен, сражаясь на стороне России в войне против Украины, пишет Reuters.

Также старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Сон Ги Хон "выразил глубокое сожаление" и по поводу последующего якобы ложного заявления о том, что "соглашения о неразглашении не существовало".

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Южнокорейский чиновник добавил, что правительство рассматривает дополнительные меры по этому вопросу при необходимости.

Корейские военнопленные - что известно

Украина захватила этих двух северокорейцев в Курской области России в январе 2025 года. Они стали первыми северокорейскими солдатами, захваченными в плен живыми с момента вступления Пхеньяна в российско-украинскую войну в 2024 году.

Известно, что передача этих военнопленных происходит на фоне того, что Южная Корея поддерживает усилия по возобновлению диалога с Северной Кореей, тогда как президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности к взаимодействию с Пхеньяном.

Ранее УНИАН сообщал, что Южную Корею предупреждали о том, что Зеленский вспомнит о передаче пленных КНДР.

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