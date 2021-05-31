"Повар Путина" снял фильм о российских наемниках, которое должно убедить африканцев и россиян в том, что они - герои.

У события были все черты премьеры в Голливуде: взволнованная толпа, гигантский экран и даже красная дорожка. Но этот дебют дорогого кинопроизводства проходил на стадионе Бартелеми Боганды в городе Банги, столице ЦАР. И зрителям предлагали не последний популярный блокбастер.

10 тысяч человек заполнили места на стадионе, чтобы посмотреть продукцию пропаганды России. Фильм назывался "Турист". Он прославляет миссию так называемых российских "военных инструкторов" в ЦАР,- пишет CNN. Российское кино было дублировано на местном языке санго. В нем можно увидеть гораздо больше, чем громкие взрывы, большие пушки и красивые кадры африканских джунглей. Он тщательно суммирует то, как переплелись различные нити российского влияния на Африканском континенте.

CNN пишет, что российские "военные инструкторы", о которых сняли кино, - это наемники группы "Вагнер", связанной с олигархом Евгением Пригожиным. Он приближен к Кремлю и известен также как "повар" Владимира Путина. ЦАР стала одним из главных боевых театров для солдат удачи "Вагнера". Страна богата на природные ресурсы и политически нестабильна. С декабря повстанческие группы ведут борьбу против президента Фостена-Аршанжа Таудеры и его правительства за контроль в стране.

Наемники через "розовые очки"

Читайте такжеForeign Policy: Наемники "Вагнера" берут под контроль нефть Сирии "Турист" начинается со сцены мощной атаки против российских наемников. Бойцы из ЦАР изображаются как жестокие бандиты, которые вдруг выезжают из кустов на мотоциклах, чтобы расстрелять местное население и ограбить отделение полиции. Зато наемники из России показаны как "защитники народа", их меньше, но они отчаянно ведут борьбу вопреки всему. После классического для кино о войне начала африканские бойцы побеждают. Протагонист фильма, известный лишь по позывному "Турист", лежит на земле с окровавленными губами. Все указывает на то, что он сильно ранен.

А потом зрителям показывают события за несколько дней до этой схватки. Работа наемников из России в ЦАР изображается "в розовых тонах". Они бок о бок с местными военными отбивают атаки мятежников, препятствуя им захватить столицу и вернуть режим предыдущего президента Франсуа Бозизе. Российские персонажи фильма постоянно критикуют другие западные силы в ЦАР. Один из наемников говорит: "Американцы утверждают, что сражаются за демократию, русские же бьются за справедливость".

Российские так называемые "инструкторы" в ЦАР якобы должны тренировать местные силы, а не участвовать в битвах на передовой. Однако, в фильме они делают значительно больше, чем должны. Это отражает ситуацию в реальном мире. Международное сообщество знает, что наемники может и проводят какие-то тренировки, но также активно участвуют в боевых операциях. Таким образом, фильм "Турист" превратился из фантастики в ленту, основанную на реальных событиях. В кадре видно, как российские войска прилетают аэропорт Банги на Ил-76 ВВС РФ. Становится понятно, что так называемые "инструкторы" постоянно проводят ротации.

Российские военно-воздушные силы России доставляют оружие и "инструкторов" в ЦАР с января 2018 года с разрешения ООН, который отменил эмбарго. Недавно представитель правительства страны подтвердил, что сейчас на ее территории работает более 300 российских военных "инструкторов".

Кто профинансировал съемки "Туриста"? Это такая же загадка, как и финансирование самого "Вагнера". Сайт кино ничего не говорит о деньгах. Только указано, что все права на фильм принадлежат компании Tourist Film Group. Но в титрах в начале фильма упоминается студия "Паритет Медиа". Расследование российской газеты Fontaka.ru установило, жена "повара Путина" - Любовь Пригожина - владеет компанией под названием "Паритет". Российское издание Meduza поговорило с тремя людьми, связанными с фильмом "Турист". Все они сказали, что Пригожин профинансировал это кино для того, чтобы "отмыть имидж Вагнера".

Читайте такжеПовстанцы в ЦАР ликвидировали российских наемников из "ЧВК Вагнера" - СМИДругой намек на причастность Пригожина - это появление в "Туристе" Сета Виреду. Расследование CNN выявило его причастность к фабрике троллей России, запущенной в Гане в 2020 году. В "Туристе" Виреду, который раньше жил в России и говорит на русском языке, играет священника, который хочет вернуть режим президента Бозизе. Появление Виреду в фильме о "Вагнере", связанном с Пригожиным, вряд ли стечение обстоятельств.

Прославление "военных инструкторов"

"Турист" - это, по крайней мере частично, попытка улучшить отношение к "Вагнеру" в ЦАР. Недавно отчет ООН обнаружил, что российские наемники вместе с бойцами правительственных сил совершают жестокие преступления. Валерий Захаров, выступающий в роли советника по национальной безопасности в ЦАР, отрицает это. Однако, фильм преследует и другую цель. Он прославляет наемников перед российской аудиторией. "Туриста" показали на телевидении в РФ через 5 дней после премьеры в ЦАР.

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Перевод: Лесь Дымань