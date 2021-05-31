Взрыв прогремел в деревне Бандиба – там два автомобиля полиции наехали на мину.

В Центрально-Африканской Республике на мине подорвалась вооруженная автоколонна. По предварительным данным, погибли пять человек, трое из них – граждане России.

Читайте такжеПовстанцы в ЦАР ликвидировали российских наемников из "ЧВК Вагнера" - СМИ

Об этом сообщает «Росбалт», ссылаясь на радиостанцию Radio Ndeke Luka.

Взрыв прогремел в деревне Бандиба – там два автомобиля полиции наехали на мину. Смертельные ранения получили двое полицейских ЦАР и трое россиян, еще пять пассажиров пострадали.

Российское посольство в Банги проверяет эту информацию.

Со ссылкой на данные RFI сообщается, что погибшие россияне были «бойцами частного военизированного формирования» и ехали в составе колонны военных ЦАР.

Российские авантюры в Африке

На протяжении последних нескольких лет РФ усиливает свое гибридное присутствие на африканском континенте. Туда массово едут наемники и военные инструкторы, поставляется оружие и техника.

В 2019 году командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер заявлял, что у российской "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике есть 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента.

Издание Bild со ссылкой на отчет немецкой разведки писало, что Путин делает Африку приоритетом, в шести регионах россияне планируют построить свои военные базы.

Базы хотят разместить в Центральноафриканской республике, на Мадагаскаре, Эритрее, в Мозамбике, Египте и Судане. В 2015 году по этому поводу между регионами континента и Россией были подписаны соответствующие документы.

В документе говорится, что РФ уже полуофициально учит африканских военных. Для этого 180 инструкторов перебросили в ЦАР и другие части Африки, а в России ежегодно обучаются около 20 солдат из Мали. Кроме того, местных диктаторов россияне обеспечивают боевиками частных группировок, в частности «вагнеровцами».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров