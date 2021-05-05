В общей сложности в войне в ЦАР участвуют от 800 до 2000 российских наемников.

Российские наемники в Центральноафриканской Республике (ЦАР) грабят и убивают мирных жителей, а также совершают групповые изнасилования.

Об этом сообщается в расследовании, опубликованном Международным французским радио (RFI), передает DW.

Отмечается, что российские наемники сражающиеся на стороне правительственных войск.

Расследование основано на свидетельствах очевидцев и документах рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников. В нем приводится не менее 100 случаев нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных армией ЦАР совместно с российскими союзниками, или только одними россиянами, в период с 1 января по середину апреля 2021 года.

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В документах упомянуты 26 внесудебных казней, 5 изнасилований, а также 27 случаев произвольных арестов и лишения свободы.

Например, после того как в декабре 2020 года армия ЦАР при поддержке российских наемников отбила у повстанцев город Бамбари, россияне ворвались в мечеть, где прятались как боевики, так и мирные жители, в том числе женщины и дети. Войдя в мечеть, россияне начали "стрелять во все стороны", а затем без суда казнили троих молодых людей.

Кроме того, после захвата Бамбари в городе начались массовые произвольные аресты. Арестованные пропали без вести, рассказали RFI их родственники.

В общей сложности в гражданской войне в ЦАР, продолжающейся с 2012 года, участвуют от 800 до 2000 российских наемников, утверждают источники RFI. Российское посольство в стране признает, что в ЦАР находятся 535 российских инструкторов. По словам российских дипломатов, их наемники якобы не принимают прямого участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда на них нападают.

Однако именно россияне, как считают многие в ЦАР, сыграли решающую роль в контрнаступлении правительственной армии в 2020-2021 годах, позволившем отбить у повстанцев большинство крупных городов страны, отмечает RFI.

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Автор: Александр Топчий