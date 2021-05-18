На помощь путешественнику выдвинулось несколько спасательных групп.

Пересекший в одиночку на яхте более восьми тысяч километров турист, чудом спасся с тонущего судна недалеко от берегов Австралии.

Об инциденте пишет Daily Mail.

Отмечается, что 40-летний житель Великобритании без сопровождения путешествовал по открытому океану на своей 15-метровой яхте. Он плыл с острова Таити Французской Полинезии.

В пятницу, 14 мая, его судно попало в сильный шторм примерно в 176 километрах от побережья Ньюкасла, Австралия. Около 12:00 турист подал сигнал бедствия. На помощь путешественнику выдвинулось несколько спасательных групп.

Читайте такжеВ Лаосе перевернулась яхта с экс-президентом – СМИБританца удалось найти на следующий день. Его яхту отбуксировали в гавань Ньюкасла, а его самого передали пограничным службам Австралии.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц