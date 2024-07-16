Джеймс Ди Вэнс последовательно выступал за саботаж поддержки Украины с самого начала полномасштабной войны.

Планы Дональда Трампа назначить своим вице-президентом сенатора Джеймса Ди Вэнса усилило сомнения относительно дальнейшей поддержки США Украины в случае смены власти в Белом доме. Как пишет The New York Times, эти сомнения базируются на прошлых заявлениях самого же Вэнса.

"Мне на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной так или иначе", - говорил Вэнс в одном из интервью в 2022 году.

Потенциальный вице-президент США был одним из самых громких голосов Конгресса, которые выступали против американской помощи Украине. Вэнс утверждал, что американская поддержка Украины является неоправданно дорогой, и назвал возвращение ВСУ к границам 1991 года "фантастическим".

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По мнению Вэнса, Украина должна прекратить наступательные маневры в войне с Россией и начать переговоры об урегулировании, поскольку Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы победа стала возможной.

"Самый фундаментальный вопрос: сколько Украине нужно и сколько мы можем обеспечить? Господин Байден предполагает, что дополнительные 60 миллиардов долларов означают разницу между победой и поражением в большой войне между Россией и Украиной. Это тоже неправильно... По сути, нам не хватает мощностей для производства такого количества оружия, в котором Украина нуждается от нас, чтобы выиграть войну", - говорил Вэнс в апреле 2024 года.

Джеймс Вэнс убежден, что США вообще стоит сместить центр своего внимания с Украины на восточную Азию. На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года он заявлял, что поставки в Украину ракет для системы Patriot лишат Тайвань такого оружия в случае китайского вторжения.

"Во всем мире много плохих парней. и сейчас я гораздо больше заинтересован в некоторых проблемах в Восточной Азии, чем в Европе", - говорил Вэнс в феврале.

Трамп готовится к возвращению в Белый дом

Как писал УНИАН, Дональд Трамп значительно опережает Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "шатких штатах". Этот отрыв был зафиксирован еще до неудачного покушения на жизнь кандидата от республиканцев. Наблюдатели говорят, что это почти гарантирует победу Трампа на ноябрьских выборах.

Накануне стало известно, что Трамп наконец определился с кандидатурой своего будущего вице-президента. Им стал Джей Ди Вэнс, который неоднократно высказывался против помощи Украине.

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