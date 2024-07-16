Некоторые иностранные лидеры сейчас еще больше нервничают по поводу возможной второй администрации Трампа.

В то время как Европа уже была в панике по поводу второго вероятного президентства Дональда Трампа и его последствий для внешней политики США, политик добавил еще больше беспокойства.

Как пишет Politico, добавление Джей Ди Вэнса в список Республиканской партии вызвало дополнительные вопросы относительно потенциальной приверженности новой администрации Украине и НАТО.

"Это катастрофа для Украины", - сказал один высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя выбор Дональдом Трампом сенатора Огайо Джей Ди Вэнса своим соратником и вероятным вице-президентом. Видео дня

Вэнс четко выразил свою точку зрения относительно Украины. В 2022 году в интервью Стиву Бэннону он сказал: "Должен быть с вами честным, мне все равно, что произойдет с Украиной так или иначе". В феврале 2024 года, когда Вэнс впервые выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что США необходимо пересмотреть свою поддержку Украины, и пропустил встречу с делегацией Украины и другими сенаторами.

С тех пор его риторика стала жестче: 39-летний сенатор критиковал зависимость Европы от США по военным расходам и, в частности, критиковал Германию за невыполнение целевых расходов НАТО на оборону в размере 2 процентов ВВП.

Выборы в США: это стоит знать

Президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2024 года. Основными кандидатами на должность являются демократ Джо Байден, который сейчас возглавляет Белый дом, и его предшественник - республиканец Дональд Трамп. Однако шансы на победу Байдена - не слишком велики. Причиной этого является его возраст, а также провальные первые дебаты, после которых его призвали сняться с выборов.

Дональд Трамп значительно опережает Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "шатких штатах". Этот отрыв был зафиксирован еще до неудачного покушения на жизнь кандидата от республиканцев, которое произошло на днях в Пенсильвании. Опросы свидетельствуют, что, скорее всего, именно Трамп получит президентское кресло по итогам выборов.

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