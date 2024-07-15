Вэнс был одним из немногих республиканцев, которые считались главными претендентами на эту должность.

Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре.

Он выбрал 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо. Примечательно, что сейчас Вэнс является одним из главных сторонников Трампа в Сенате, хотя ранее критиковал политика, пишет Fox News.

Вэнс был ярым критиком Трампа, когда бывший президент впервые баллотировался в Белый дом в 2016 году. Однако в конце концов он поддержал Трампа, "высоко оценив пребывание бывшего президента в Белом доме". В 2021 году в интервью Fox News он извинился за свою предыдущую критику Трампа.

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"Послушайте, я ошибался насчет Дональда Трампа. Я не думал, что он будет хорошим президентом. Он был замечательным президентом, и это одна из причин, почему я так упорно работаю над тем, чтобы он получил второй срок", – говорил Вэнс.

Стоит отметить, что в Сенате Вэнс был одним из самых активных сторонников программы Трампа "Америка превыше всего". Он также является ярым противником оказания помощи Украине со стороны США.

Выборы в США: это стоит знать

Президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2024 года. Основными кандидатами на должность являются демократ Джо Байден, который сейчас возглавляет Белый дом, и его предшественник – республиканец Дональд Трамп. Однако шансы на победу Байдена – не слишком велики. Причиной этого является его возраст, а также провальные первые дебаты, после которых его призвали сняться с выборов.

Дональд Трамп значительно опережает Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "шатких штатах". Этот отрыв был зафиксирован еще до неудачного покушения на жизнь кандидата от республиканцев, которое произошло на днях в Пенсильвании. Опросы свидетельствуют, что, скорее всего, именно Трамп получит президентское кресло по итогам выборов.

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