Байден уступает Трампу в семи ключевых штатах, которые гарантируют победу.

Дональд Трамп значительно опережает Джо Байдена в рейтингах среди избирателей в "колеблющихся штатах". Этот отрыв был зафиксирован еще до неудачного покушения на жизнь кандидата от республиканцев, пишет The Times.

Поскольку большинство штатов США всегда голосуют за "своего" кандидата - республиканца или демократа - победу на выборах получает тот, кто выигрывает симпатии в "колеблющихся штатах", которые голосуют то за республиканцев, то за демократов. Сегодня таких штатов семь: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Опрос, проведенный еще до субботнего покушения на Трампа, показал, что с марта преимущество бывшего президента над соперником выросло во всех семи штатах. Сейчас оно колеблется от 1 процентного пункта в Мичигане до 7 процентных пунктов в Аризоне.

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"Байден выиграл в шести из этих семи штатов в 2020 году и не может вернуть Белый дом, не выиграв по крайней мере в трех из них", - пишет The Times.

В Пенсильвании, где и произошло неудачное покушение на Трампа, экс-президент еще в марте отставал от Байдена на один процентный пункт, а теперь лидирует на три. В Висконсине он также отставал на один пункт в марте, но теперь лидирует на пять пунктов.

Опрошенные избиратели говорят, что отдают предпочтение Трампу из-за преклонного возраста Байдена (хотя Трамп моложе его всего на 3,5 (!) года) и из-за убеждения, что Трамп лучше справлялся со своей президентской работой.

"Опрос показывает низкие шансы президента Байдена на переизбрание. Он выиграл в шести из семи штатов в 2020 году [мизерно проиграв в Северной Каролине чуть более чем на один балл], но сейчас уступает во всех", - говорят организаторы опроса с платформы YouGov.

Опрошенные эксперты по-разному оценивают, как на рейтинги повлияет неудачное покушение на Трампа. Одни вспоминают, что рейтинги одобрения президента Рональда Рейгана выросли на 8% после того, как его подстрелили в 1981 году. Однако другие напоминают, что президент Теодор Рузвельт проиграл выборы 1912 года, хотя во время предвыборной кампании в него тоже стреляли. Президент Джеральд Форд пережил два покушения на себя, прежде чем проиграть в 1976 году.

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Как писал УНИАН, в минувшую субботу на жизнь Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга на открытом воздухе. Стрелок, находившийся на крыше соседнего здания, несколько раз выстрелил из винтовки, но смог лишь немного поцарапать кожу на лице Трампа. Сам стрелок был застрелен на месте сотрудниками американской службы безопасности.

Издание Bloomberg прогнозирует, что это неудачное покушение придаст дополнительный импульс предвыборным рейтингам Трампа. Вместе с тем, как пишет издание, стрельба на митинге свидетельствует о разногласиях и противоречивости этих выборов.

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