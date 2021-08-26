Сообщалось, что 60 раненых доставили в больницу.

Четверо американских морских пехотинцев погибли при взрыве в аэропорту столицы Афганистана Кабула. Еще трое, по меньшей мере, пострадали.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на посла США в Кабуле.

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Взрывы в Кабуле 26 августа: подробности

Взрывы произошли возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

Читайте такжеВ Кабуле 60 раненых доставили в больницу после взрывов возле аэропорта - СМИВ Пентагоне сообщили, что возле международного аэропорта произошло два взрыва - возле пропускного пункта "Эбби-гейт" в аэропорт и отеля "Барон".

В результате взрыва погибли по меньшей мере 11 человек. Среди раненых – трое американских морских пехотинцев.

Взрыв произошел через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

В частности, США и их союзники призвали людей отойти как можно дальше от аэропорта из-за угрозы нападения со стороны вооруженной группы, приближенной к террористической группировке "Исламское государство".

Автор: Катерина Шварц