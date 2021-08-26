По меньшей мере 15 человек ранены.

У входа в аэропорт в Кабуле прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, взорвался смертник. По меньшей мере 15 человек ранены, двое погибли. Сами же очевидцы заявляют о большом количестве раненых.

Теракт произошел между КПП и гостиницей Baron, где ранее проживали британские военные.

ОБНОВЛЕНО. Корреспондент Politico Лара Селингман сообщила о втором взрыве возле аэропорта.

Раньше афганцев по поводу второго взрыва предупреждал в Twitter посол Франции в Афганистане.

"Всем нашим афганским друзьям: если вы недалеко от ворот аэропорта, держитесь подальше на всякий случай. Может случиться и второй взрыв", - говорится в сообщении.

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Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

Автор: Яна Ставская