Среди раненых есть по меньшей мере три американских морских пехотинца.

Среди раненых возле международного аэропорта Кабула есть американский военный персонал.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников и еще один осведомленный источник.

В частности, первые отчеты свидетельствуют, что среди раненых есть американский личный состав.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что взрыв на пропускном пункте "Эбби-гейт" в аэропорту Кабула "привел к неизвестному количеству жертв".

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Как сообщает американский телеканал Fox News, после взрыва, который совершил смертник, среди раненых есть по меньшей мере три американских морских пехотинца.

Чиновник США рассказал, что это нападение привело к перестрелке на входе в аэропорт "Эбби-гейт", возле которого около 5 тыс. афганцев и потенциально несколько американцев пытались получить доступ к аэропорту.

Взрыв произошел через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые были рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию из-за усиленной террористической угрозы.

Тем временем президент США Джо Байден собрал срочное совещание в ситуативной комнате-с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном, пишет CNN.

Что предшествовало

Взрыв произошел у одного из входов в международный аэропорт Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

Автор: Виталий Саенко