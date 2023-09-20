Китайская угроза одинаково серьезно воспринимается как республиканцами, так и демократами США.

Китай активно готовится к войне с США, о чем свидетельствуют в частности данные американской разведки. Об этом в комментарии The Telegraph заявил Джон Болтон, бывший советник предыдущего президента США Дональда Трампа.

Он обратил внимание на недавнее заявление министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, который недвусмысленно высказался о китайской угрозе.

"Данные разведки не могут быть более четкими. Я не могу сказать, каковы их истинные намерения. Но Китай готовится к войне, и именно к войне с Соединенными Штатами", – заявил Кендалл.

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По словам Болтона, речь Кендалла точно отражает двухпартийный американский консенсус в отношении угрозы, исходящей от Пекина для глобального Запада.

"Эта угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику. За последнее десятилетие мы с разной скоростью осознавали эту угрозу. Во многих случаях мы опасно медленно оценивали величину и масштаб рисков", – отмечает Болтон.

Среди угроз, которые беспокоят бывшего советника Белого дома, - перспектива углубления зависимости Европы от китайского рынка. По мнению Болтона, такая зависимость может быть даже больше, чем это было с российскими нефтью и газом.

"Жестокая правда заключается в том, что Китай десятилетиями ведет экономическую войну против Запада: ворует интеллектуальную собственность, (...) изолирует свои критически важные внутренние рынки от иностранной конкуренции, в то же время используя открытость Запада", – говорит Болтон.

Выходом из ситуации бывший советник Трампа считает создание общей стратегии действий "свободных обществ" в отношении Китая. При этом он критикует политиков и бизнесменов, выступающих за сотрудничество с Китаем.

"Правильное понимание угрозы Китая всем обществом и принятие решительной приверженности его поражению означает, что Запад может одержать победу над экзистенциальной угрозой 21-го века. Напротив, игнорирование осязаемой реальности, с которой мы сталкиваемся, из-за страха взволновать коммунистических императоров "Срединного царства" обеспечит наше поражение", - предупреждает Болтон.

Китай готовится к войне

Как писал УНИАН, в марте правитель Китая Си Цзиньпин призвал военных готовиться к войне. С кем именно придется воевать, он не сказал, но не трудно догадаться, что речь идет о битве за Тайвань против США и их союзников.

Еще до этого заявления ЦРУ несколько раз предупреждало, что Китай может начать войну против Тайваня во второй половине 20-х годов. Вероятными датами, когда армия Китая будет готова к этому, назывались 2025 и 2027 годы.

Эксперты-экономисты в свою очередь обращают внимание на ряд решений Пекина в области экономики, свидетельствующих о вероятной подготовке к войне против западных держав.

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